Reina all’Aston Villa, accordo ad un passo: le cifre

Reina all’Aston Villa, le cifre

MILANO – Pepe Reina sarebbe vicinissimo al passaggio all'Aston Villa. Il secondo portiere del Milan avrebbe già un accordo di massima con il club inglese: un contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. La cessione del 36enne estremo difensore permetterebbe al Milan un attivo di quasi 10 milioni di euro: Reina percepisce 3 milioni netti all'anno, che al lordo fanno 5.550.000 milioni annuali: un risparmio di 8.325.000 milioni di euro. In via di definizione, dunque, l'approdo di Reina all'Aston Villa: il 36enne portiere si libererà dal Milan per firmare sei mesi di contratto più rinnovo in caso di salvezza con il club inglese; gli agenti sono a Birmingham per i dettagli. Per la sua sostituzione, due opzioni: A. Donnarumma secondo del fratello Gigio o l'acquisto di un nuovo estremo difensore low cost.