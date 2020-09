Qui Milan, le ultime verso il Bologna

MILANO – Le scelte per Pioli restano piuttosto obbligate. Rispetto alla formazione che ha battuto lo Shamrock a Dublino, l’allenatore rossonero ritroverà Ante Rebic dal primo minuto al posto di Saelemaekers. Fiducia in difesa per il giovane Gabbia, considerando l’assenza di alternative, e ancora Kessie-Bennacer la coppia in mediana con Tonali in panchina. Modulo solito: 4-2-3-1.