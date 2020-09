Qui Bologna, le ultime verso il Milan

MILANO – Mihajlovic conferma le soluzioni provate in ritiro: chance per Tomiyasu da centrale di difesa, con Dijks a sinistra e il nuovo acquisto De Silvestri sulle fasce. Con Poli c’è Schouten a centrocampo, considerando la squalifica di Medel. Confermatissimo, nonostante le parole non eccelse in conferenza stampa sul suo numero 7, il trio Orsolini-Soriano-Barrow dietro a Palacio unica punta.