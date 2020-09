Qui Bodø/Glimt, verso il Milan: spazio al 4-3-3 e al prolifico tridente

Qui Milan, le ultime verso il Bodø

MILANO – Il tecnico Knutsen confermerà il solito 4-3-3 che tanto bene sta facendo in patria e che ha portato i norvegesi a 20 risultati utili consecutivi. In porta va Haikin, russo classe 1995 che ha vinto la concorrenza di Smits. Lode e Holbraten coppia centrale, i terzini saranno Konradsen e Bjorkan. In regia ci sarà Berg, classe 1997. A completare il reparto Fet e Saitnes. Il tridente, invece, sarà composto da Zinckernagel a destra e Hauge a sinistra (27 gol in due), a supporto di Victor Boniface, nigeriano classe 2000.