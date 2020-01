Quando debutterà Ibrahimovic col Milan? Ecco la data

Milan, quando debutterà Ibrahimovic?

MILANO – Nella giornata di oggi, Zlatan Ibrahimovic tornerà a Milano per diventare un nuovo calciatore del Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo svedese lunedì sarà a San Siro per prendere gli applausi dei tifosi e per assistere, soltanto da spettatore, a Milan-Sampdoria. Probabile debutto mercoledì 15 gennaio in Coppa Italia contro la Spal. CLICCA QUI>Intanto, segui tutte i passi di Ibrahimovic a Milano minuto per minuto: ecco tutte le news