Quando avverrà l’esordio di Ibrahimovic col Milan? Due ipotesi

Milan, quando l’esordio di Ibrahimovic?

MILANO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Ibrahimovic “sarà in città per metà settimana e al centro sportivo subito dopo. Nel frattempo Ibra si allena e il Milan conosce perfettamente il suo stato di forma: sarà convocato e presentato a San Siro nella partita dell’Epifania contro la Sampdoria, ma è nella seconda metà del mese che potrà essere fisicamente pronto. Il 15 gennaio a Milano è attesa la Spal per gli ottavi di finale di Coppa Italia ed è la prima buona occasione per riprendere confidenza con il prato di San Siro”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live