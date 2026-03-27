Esclusiva Milan, Leao un punto di non ritorno? Il punto

L’attaccante del Milan è sotto osservazione per tornare in campo al massimo della forma contro il Napoli

Marco Pasotto, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni su Rafael Leao a La Gazzetta dello Sport: “Quando si è diffusa la notizia del forfait di Rafa, alcuni hanno persino ipotizzato il male peggiore: e se fosse stato malato perché ha scoperto che contro il Toro non sarebbe stato titolare? Con una stagione caratterizzata da alti e bassi e un Mondiale alle porte, questo sarebbe chiaramente un errore clamoroso. Leao ha un carattere variabile, ma tiene molto al Milan. E se il “caso” persiste, non è tanto per il suo comportamento – arrabbiarsi per una sostituzione può succedere a tutti, così come litigare con un compagno – quanto per l’andamento della sua carriera. Da un lato, il contributo in campo, dall’altro, la complessità del suo passaggio da attaccante esterno a punta centrale. Un dato significativo è che nelle ultime cinque gare senza di lui, il Milan ha segnato 14 reti.

“Sembra come se la squadra si sentisse più libera in attacco, meno condizionata dai suoi movimenti. È come se fosse diventata più unita. Così come è ragionevole dire che il Milan si difende meglio in sua assenza, poiché il portoghese non riesce – per sua natura – a garantire una copertura costante come, ad esempio, fa Pulisic. Tutte queste considerazioni, tuttavia, non portano a una risposta definitiva e incontrovertibile. Leao è il calciatore che, come giustamente afferma Allegri, ha scelto di mettersi a disposizione nonostante il dolore fisico evidente e che nella prima parte della stagione ha mostrato la sua migliore media di gol mai avuta con il Milan. Resta solo – si fa per dire – la questione principale: è un “caso” che merita ulteriori tentativi di risoluzione? “