Milan, nessuna offerta dal PSG di Leo per Paquetà

PSG, nessuna offerta per Paquetà

MILANO – Ieri a casa Milan c’è stato un vertice tra l’agente di Paquetà, Eduardo Uram, e la dirigenza rossonera per fare il punto della situazione con i vertici societari. Dall’incontro – durato poco più di un’ora – non sono emerse novità rilevanti: per il 39 non ci sono offerte e, in caso di proposte, la linea del Milan sarà quella di non mettere a bilancio una minusvalenza. Dal Paris Saint-Germain, infatti, non sono mai arrivate prove di un interesse concreto. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live