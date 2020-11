Prova di forza contro una rivale diretta: l’analisi post Napoli 1-3 Milan

L'analisi post Napoli 1-3 Milan

MILANO – Il Milan batte 1 a 3 il Napoli nel posticipo della ottava giornata di Serie A; a segno, tra i rossoneri, Ibrahimovic per due volte al 20esimo e al 54esimo e Hauge nel finale, Mertens al 60esimo per i partenopei. Il club di via Aldo Rossi, dunque, si conferma in testa alla classifica con 20 punti conquistati su 24 disponibili.

La cronaca di acmilan.com

Disinvolto e offensivo l’approccio dei rossoneri. Le prime, grandi, occasioni arrivano a ridosso del decimo minuto: Rebić viene smarcato da Ibrahimović ma svirgola debole, poi Meret respinge la botta dalla distanza di Çalhanoğlu e, soprattutto, Kjær manda alta al volo in piena area. Al 20′ il Milan concretizza in gol il predominio: bello il cross di Hernández, strepitoso il colpo di testa di Ibrahimović che anticipa Koulibaly e beffa Meret all’angolino lontano. Reazione del Napoli, che al 27′ va per due volte a un passo dal pareggio, evitato dal miracolo di Donnarumma su Mertens e, sugli sviluppi dell’angolo scaturito, dalla traversa in mischia di Di Lorenzo. Si soffre. Alla mezz’ora si rende pericoloso Politano, nel finale di tempo anche Lozano e Mertens. Duplice fischio.

A inizio ripresa non cambia il copione, il pallino rimane nei piedi degli azzurri. Ma il Diavolo, all’improvviso, si risolleva e al 54′ trova il raddoppio dopo una ripartenza veloce innescata da Çalhanoğlu: assist preciso di Rebić e deviazione in rete di Ibrahimović (doppietta) di ginocchio a ridosso della riga di porta. Al 60′ Ibra segna ancora, ma il tris gli viene annullato per fuorigioco. Napoli che riapre la gara al 63′, quando Mertens gira di destro sottomisura e batte Donnarumma. Avversari rimotivati però costretti in dieci uomini al 65′ per l’espulsione (doppia ammonizione) di Bakayoko. Emozioni fino in fondo. Passati i brividi causati dai tiri di Fabián e Petagna, al 95′ Hauge chiude la pratica con un’azione di forza e un mancino morbido a scavalcare Meret per il 3-1. Triplice fischio.

Il commento de ilMilanista.it

Prova di forza notevole in quel di Napoli, contro una squadra più forte e più attrezzata e contro una rivale diretta per la qualificazione alla prossima Champions League. Già, il nostro obiettivo è la Champions. Ricordiamocelo. 20 punti in 8 giornate e il primo posto in classifica, unito ad un gioco ed una mentalità da grande squadra, autorizzano a sognare, ma l’ideale in questi casi è restare coi piedi per terra e procedere step by step.

Al “San Paolo” il Milan ha mostrato di essere una squadra in salute, capace di sfruttare al meglio i suoi punti forti sopperendo a quelli deboli: benissimo gli imprescindibili Ibrahimovic, Kjaer, Donnarumma, Theo, Kessie e Bennacer. Il Milan è forte, non la squadra più forte, ma ha il grande vantaggio di poter crescere ancora.