Parlando a Tuttomercatoweb.com Tommaso Pobega ha dedicato un pensiero a Zlatan Ibrahimovic, il cui futuro all’interno del Milan risulta ancora incerto.

“Potrebbe lasciare il club? Uno come lui vorrebbero averlo tutti nella propria rosa. Fa la differenza”, ha affermato il 20enne. “Non c’è giocatore al mondo che non lo vorrebbe in squadra, ma c’è chi dovrà gestire e trattare la situazione”.