MILANO – Nella giornata di ieri, il giornalista Gianluca Di Marzio aveva la trattativa tra il Milan e lo Spezia per il giovane Tommaso Pobega. Secondo alcune fonti, per vedere l’ex centrocampista del Pordenone in Liguria sarebbe una questione di ore. L’operazione si chiuderà in prestito annuale, visto che il Milan vuole far trovare al giovane una maggiore continuità di gioco.