Pioli sorride, Rafael Leao è guarito dal Covid

MILANO – Arrivano ottime notizie dal fronte Rafael Leao: il portoghese ha infatti sconfitto il Covid-19 e presto sarà nuovamente a disposizione di Stefano Pioli. Dall’inizio del ritiro Leao non ha mai preso parte agli allenamenti tanto che un paio di settimane fa l’ex Lille aveva comunicato nei giorni scorsi la sua positività al Coronavirus tramite un post su Instagram. Ora dopo 30 giorni di assenza tornerà in campo. Difficile che venga convocato per i match di oggi contro il Bologna e per i preliminari di Europa League