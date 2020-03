Pioli: “Sono venute meno attenzione e determinazione, sulle scelte della Lega…”

MILANO – Il Milan esce sconfitto nella 26esima giornata di Serie A contro il Genoa. Queste le parole di ai microfoni di Stefano Pioli a DAZN nel post partita della sfida di San Siro: “Giocare senza pubblico non è calcio, ma vale per noi e per loro. Avevamo una grande opportunità di mostrare le nostre qualità e che potevamo far bene. Non l’abbiamo vinta per demeriti nostri”

SUI GOL SUBITI – “Ci siamo allungati dopo il primo gol, è venuta meno l’attenzione e la determinazione. Potevamo difendere meglio, ma sono stati degli episodi in cui eravamo in parità numerica e abbiamo addirittura perso palla”.

SULLA SITUAZIONE DEL MILAN – “Le responsabilità sono tutte nostre, non esistono alibi. Però questa era la terza partita che avremmo dovuto giocare e fino all’ultimo non si sapeva se si sarebbe giocata. Dobbiamo pensare solo a fare meglio e pensare a rimediare questo brutto passo falso”.

SUL CORONAVIRUS – “Situazione d’emergenza, soprattutto in Lombardia non è normale. Ci devono essere persone più adatte di me per prendere certe decisioni. Noi siamo qui per lavorare e cercare di dare anche positività in questa situazione. Poi c’è chi è più esperto di me per prendere decisioni”.