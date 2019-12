Pioli come Giampaolo: i dati (pessimi) che li accomunano

Milan, Pioli come Giampaolo

MILANO – Nonostante il gioco e le idee tattiche siano notevolmente migliorati, l’arrivo di Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo sulla panchina milanista non ha sortito gli effetti sperati a proposito di ciò che conta di più: i punti. Alcune statistiche, inoltre, confermano l’andazzo negativo comune dei due allenatori:

MEDIA PUNTI – Per Giampaolo 9 punti in 7 partite (media di 1,28 a match), con Pioli 12 punti in 10 gare per una media di 1,2.

SCONFITTE – Stesso numero di gare perse per i due allenatori: Giampaolo aveva perso 4 partite (l’ultima in casa con la Fiorentina), per poi essere esonerato dopo la vittoria a Genova, proprio come Pioli (Roma, Lazio, Juventus e Atalanta).

VITTORIE – Anche il numero di vittorie coincide: tre successi per Giampaolo (Brescia, Verona e Genoa), tre successi per Pioli (Spal, Parma e Bologna)

GOL SEGNATI – Con Giampaolo la media goal era di 0,85 gol a match (sei in sette partite), 1 rete a partita con Pioli (10 in dieci gare)

GOL SUBITI – 9 reti incassante con Giampaolo (1,28 a match), 15 con Pioli (1,5 a match).

PIATEK IN CRISI – Il centravanti polacco ha segnato 2 gol con il primo e 2 con il secondo, di cui soltanto uno su azione contro il Lecce.