Piatek via e Suso fuori: cambia tutto in casa Milan?

Milan, Piatek via e Suso fuori?

MILANO – In casa Milan il mese di gennaio rischia di coincidere con l’ennesima rivoluzione tecnica; oltre all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, infatti, la dirigenza e lo staff tecnico rossonero stanno pensando a due mosse sorprendenti solo fino a qualche mese fa, ma rese praticamente inevitabili dagli insindacabili giudizi del campo.

PIATEK VIA – Dopo l’exploit clamoroso della passata stagione, Krzysztof Piatek non ha rispettato le attese nemmeno in minima parte. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, l’Aston Villa sarebbe pronto anche a prendere a titolo definitivo l’attaccante polacco investendo 28-30 milioni di euro: siamo in attesa di risposta da parte del Milan e la cessione resta probabile.

Come riporta Tuttosport, Suso è il paradosso del Milan: ogni allenatore rossonero non può fare a meno di schierarlo, mentre i tifosi milanisti non ne possono letteralmente più di lui. Cosa succederà, dunque? Per far fuori lo spagnolo dalla formazione titolare, Stefano Pioli potrebbe "sfruttare" l'arrivo di Ibrahimovic e scegliere di cambiare modulo, passando dal 4-3-3 al 4-3-1-2, con lo svedese e Leao in avanti e Calhanoglu o Bonaventura alle loro spalle.