Piatek all’Aston Villa, offerta a titolo definitivo: i dettagli

Piatek all’Aston Villa, le ultime

MILANO – Dopo l’exploit clamoroso della passata stagione, Krzysztof Piatek non ha rispettato le attese nemmeno in minima parte. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di SkySport, l’Aston Villa sarebbe pronto anche a prendere a titolo definitivo l’attaccante polacco investendo 28-30 milioni di euro: siamo in attesa di risposta da parte del Milan e la cessione resta probabile.

