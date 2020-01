MILANO – Paquetà e Piatek, storia di una amicizia nata subito nello spogliatoio rossonero. I due sono infatti stati i colpi del mercato rossonero del gennaio scorso e fra i protagonisti indiscussi dell’ultima stagione sotto la guida di Rino Gattuso. Ora i due si separano e il brasiliano non ha perso l’occasione per fare una dedica su Instagram all’amico diretto in Germania.