Padovan: “Il Milan è andato bene anche senza Ibra”

MILANO – Sul momento del Milan è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan. Ecco le sue parole: “L’Udinese ha messo in difficoltà al Milan, anche se non ha mai dato l’impressione di poterla vincere. Il Milan che vince a pochi minuti dalla fine è una squadra risoluta, che non si accontenta, che ha una mentalità da grande. Questo Milan va accostato alle presunti grandi, è più grande di loro. Anche per il titolo perché non pensare al Milan? Ibra è andato bene anche quando Ibra non c’era. E’ grande forse a prescindere, è un grandissimo vantaggio in prospettiva”.