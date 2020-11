Oddo: “Nel mio Milan a Ibrahimovic non era richiesto il lavoro di guida che svolge ora”

MILANO – “Rino non aveva la fascia da capitano, ma era come se lo fosse. Era il braccio armato dello spogliatoio, nel senso che se a Maldini bastava uno sguardo, lui ti mollava i ceffoni. Ibra era un’altra cosa rispetto a Gattuso. Lui faceva il calciatore, era molto più giovane e quella squadra era già piena di senatori, non gli era richiesto il lavoro da guida che svolge ora. Comunque emanava un grande carisma. Rispetto a Rino era un ragazzo più riservato, che lasciava le faccende personali fuori dallo spogliatoio”, così Massimo Oddo ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport sui suoi compagni di squadra Ibrahimovic e Gattuso.