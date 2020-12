Nuno Mendes nel mirino del Milan, ma quella clausola da 45 milioni…

MILANO – E’ una delle regole non scritte del mercato: più il prezzo sale, più aumentano le concorrenti. I rossoneri seguono da tempo il giovane Nuno Mendes. Sarebbe lui, secondo La Gazzetta dello Sport, il prescelto il terzino sinistro scelto per far rifiatare Theo Hernandez. E’ importante sottolineare e ricordare che il Milan al momento ha in rosa anche Diogo Dalot ma il Manchester United, proprietario del cartellino, lo aspetta a giugno. Al momento dunque il primo obiettivo per far rifiatare il francese è il portoghese che, nelle ultime ore, piace molto anche alla Juventus. Lo Sporting Lisbona per cedere il 18enne chiede il pagamento della clausola da 45 milioni. Il Milan potrebbe dunque tirarsi indietro di fronte a questa richiesta. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<