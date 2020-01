Notizie Milan – Vittoria in trasferta: come cambia la classifica di Serie A

MILANO – Il Milan torna alla vittoria. Lo fa in trasferta, alla Sardegna Arena, imponendosi per zero a due, grazie alle reti di Leao e Ibrahimovic nel secondo tempo. I rossoneri ritrovano i tre punti dopo due pareggi, intervallati da una sconfitta. Mentre, il Cagliari incassa la quarta sconfitta di fila e le avversarie accorciano in ulteriormente sull’ultimo posto utile per la prossima Europa League, obiettivo stagionale del Diavolo. Proprio la squadra di Pioli, con questa vittoria, si porta a 4 punti dai rossoblù. Ecco la nuova classifica di Serie A, dopo il match tra Cagliari e Milan.

Juventus, Inter 45, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29, Milan, Parma 25, Napoli, Torino 24, Bologna 23, Verona 22, Udinese 21, Sassuolo 19, Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce 15, Brescia, Genoa 14, Spal 12