Notizie Milan – Un’offerta dalla Serie A per Kurzawa

MILANO – Il futuro di Kurzawa potrebbe essere in Serie A. Il terzino del PSG è al centro delle voci di mercato, dato che non rinnoverà il suo contratto con la squadra francese. Il Milan è sempre alla finestra e continua a monitorare la situazione, dato che il calciatore interessa soprattutto in caso di partenza di Ricardo Rodriguez. Al calciatore, però, è arrivata un’offerta dall’Italia, ma non si tratta dei rossoneri. Come riporta L’Equipe, sarebbe stata l’Inter a presentare una proposta all’entourage del giocatore, libero di accasarsi dove preferisce in estate. Kurzawa per il momento però sembra resistere alla corte nerazzurra, dato che la sua intenzione sarebbe quella di continuare la sua carriera in Premier League.