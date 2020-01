Notizie Milan – Una nuova offerta di prestito per Rodriguez

MILANO – Gianluca Di Domenico, agente di Ricardo Rodriguez, ieri si è espresso sulla posizione del suo assistito. Il calciatore vorrebbe andare a giocare per non perdere il posto in nazionale, in vista di Euro 2020. Avrebbe intenzione di continuare la sua carriera in Turchia, con il Fenerbahce. Proprio la squadra allenata da Ersun Yanal avrebbe recapitato, al Milan, una nuova offerta per il terzino sinistro. Come riporta il Corriere dello Sport, sul tavolo della dirigenza rossonera ci sarebbe una proposta di prestito con obbligo di riscatto, fissato a 10 milioni di euro, da parte della squadra di Istanbul. Il diavolo, però, riflette prima di accontentare lo svizzero: preferirebbe un cessione a titolo definitivo, subito. Senza contare che dovrà anche tornare sul mercato per individuare un’alternativa a Theo Hernandez, che con l’eventuale partenza di Rodriguez diventerebbe l’unico terzino mancino in rosa.