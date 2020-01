Notizie Milan – Sfuma anche la suggestione Bernardeschi

MILANO – In questa sessione di mercato era spuntato anche il nome di Bernardeschi, in ottica Milan. La Juventus, proprietaria del cartellino dell’ex Fiorentina, ha preso una decisione sul suo futuro. L’esterno non si muoverà in questa sessione di mercato, rimarrà a Torino almeno fino a giugno. Questa è la decisione della Vecchia Signora, che non ha riscontrato offerte concrete per il giocatore e ha quindi intenzione di continuare a puntare sul numero dieci della Nazionale Italiana. In questa stagione Bernardeschi non è riuscito ad imporsi sotto la guida di Maurizio Sarri e il suo nome era entrato anche in orbita rossonera, in vista della sessione invernale di mercato. Negli ultimi giorno si era paventato anche uno scambio, che avrebbe portato Paquetà in bianconero e l’ex Fiorentina a Milanello. Nulla da fare Bernardeschi, per ora, resterà a Torino.