Notizie Milan – Le prime parole di Reina dopo l’esordio con l’Aston Villa

MILANO – Pepe Reina ha fatto il suo esordio con la sua nuova squadra, l’Aston Villa. Il portiere è arrivato in Inghilterra dal Milan in prestito e resterà in Premier League fino al termine della stagione. La prima da titolare è andata in scena davanti ai suoi nuovi tifosi, contro il Watford. La squadra ospite è andata anche in vantaggio, al 38′, grazie alla rete di Deeney. Douglas Luiz e Tyrone Mings, però, hanno ribaltato il risultato facendo esplodere di gioia il Villa Park. A fine partita l’ex estremo difensore rossonero ha affidato al suo profilo Instagram i suoi pensieri in merito alla partita. Scrivendo: «Forza, forza! +3. Questa squadra non deve mai mollare. Grande vittoria di fronte a un meraviglioso Villa Park. Grazie a tutti per il supporto e per l’accoglienza. L’atmosfera è stata fantastica».