Notizie Milan – Kurzawa più lontano, Arsenal e PSG trovano l’accordo

MILANO – Il Milan potrebbe veder sfumare un altro obiettivo di mercato. Si tratta di Layvin Kurzawa, terzino sinistro attualmente al Paris Saint Germain. Il calciatore non rinnoverà il suo contratto con i francesi e in estate sarà libero di accasarsi dove preferisce. Il suo nome è spesso al centro delle indiscrezioni di mercato e anche i rossoneri ci hanno pensato. I parigini però non hanno intenzione di perdere a zero il proprio giocatore e sembra che abbiano trovato l’intesa con l’Arsenal, per un eventuale trasferimento in questa sessione di mercato. I Gunners stanno cercando di fare la proposta migliore, anche simbolica, vista la situazione contrattuale tra il difensore il suo attuale club. Le parti sarebbero molto vicine e a questo punto, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbero arrivare importanti novità a breve.