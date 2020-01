Notizie Milan – Kjaer sarà presentato giovedì 16 gennaio

MILANO – Simon Kjaer è un nuovo calciatore del Milan, l’ufficialità è arrivata nel corso della mattinata. Il danese arriva in prestito dal Siviglia, squadra che lo aveva girato all’Atalanta all’inizio di questa stagione, fino al 30 giugno 2020. La società rossonera, poco fa, ha anche reso nota la data della presentazione all stampa: il 16 gennaio, giovedì. Il giorno dopo la partita di Coppa Italia, contro la SPAL di Leonardo Semplici, match valido per gli Ottavi di finale della competizione. Il match tra le due squadre si giocherà a San Siro, fischio d’inizio previsto per le 18:00. Il danese sarà aggregato alla prima squadra, ma difficilmente prenderà parte alla partita contro la squadra di Ferrara. Intanto il Milan studia la prossima mossa sul mercato, anche se c’è da definire la questione Reina-Begovic, ma prima di vedere un nuovo, ulteriore, acquisto, i rossoneri dovranno cedere: il primo indiziato resta Piatek.