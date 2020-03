Milan – Genoa, Ibrahimovic unica nota positiva per il Diavolo

Nonostante la sua rete non abbia reso meno cocente la sconfitta contro un Genoa a rischio retrocessione, Zlatan Ibrahimovic è stata una delle poche cose belle viste al Meazza in questa domenica turbolenta per il Coronavirus.

Reattivo come al solito specialmente sulle palle alte, il 38enne, pur autore di qualche mancanza, è riuscito a regalare almeno un sorriso alla squadra. Dal 2011 ad oggi, nessun attacante ha fatto meglio di lui con i colori rossoneri. Il gol segnato al 77′ è stato il suo 60° in 95 presenze totali con il Milan.