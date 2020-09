No ai giudizi, ma i lampi ci sono: l’analisi post Shamrock 0-2 Milan

L'analisi post Shamrock 0-2 Milan

MILANO – Il Milan ha battuto per 0 a 2 lo Shamrock Rovers nello scontro valido per il secondo turno preliminare di Europa League grazie alla rete nel primo tempo di Zlatan Ibrahimovic e a quella di Hakan Calhanoglu nella seconda frazione. I rossoneri avanzano così il turno: giovedì prossimo sfida ai norvegesi del Bodoe Glimt.

Breve cronaca

Pioli ha le scelte obbligate, considerando le assenza forzate di Romagnoli, Rebic e Rafael Leao; al loro posto in campo Gabbia e Salemaekers: il primo a fianco dell’esperto Kjaer, il secondo, assieme a Calhanoglu e Castillejo, a sostegno del totem Ibrahimovic. Gli ospiti si schierano con un 3-5-2 poco irlandese: grande organizzazione e buone idee tattiche.

Parte forte il Milan, ma la prima occasione è dei padroni di casa: il tiro mancino di Greene viene parato da capitan Donnarumma. Dopo qualche occasione sciupata, i rossoneri passano in vantaggio al 23esimo con il bel uno-due tra Calhanoglu e Ibrahimovic, concluso in rete da quest’ultimo: il primo goal stagionale non poteva che essere del supremo Zlatan.

Con l’andare dei minuti il Milan controlla abbastanza agevolmente il match, non aumentando i ritmi, ma sia creando che subendo qualcosina nelle due aree di rigore. A mettere in ghiaccio il risultato ci pensa Calhanoglu, abile a piazzare il pallone dal limite alle spalle di Mannus. Nel finale esordi per Brahim Diaz e Tonali.

Il commento

Serviva vincere e si è vinto. Serviva mettere minuti nelle gambe e lo si è fatto. Serviva aumentare la condizione atletica e si è giocata una gara di buon livello. Il Milan può ritenersi soddisfatto dalla prestazione e dal risultato del Tallaght Stadium, ma lungi da noi, nella maniera più assoluta, fornire già giudizi su questa squadra. Si sono viste diverse cose positive (l’intesa tra Calhanoglu e Ibrahimovic, l’esperienza di Kjaer, il solito Theo e il super Donnnarumma), ma c’è anche tanto da affinare. Bennacer e Kessie, ad esempio, hanno faticato a carbuarare complice il carico di preparazione, mentre Gabbia è apparso abbastanza insicuro. Lungi da noi dare giudizi, ma a questa squadra serve un nuovo centrale come il pane.