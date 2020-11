MILANO – L’Inter domani sera affronterà il Real Madrid in Champions League. Antonio Conte per il match però dovrà fare a meno di Romelu Lukaku. L’ex Manchester United proverà a recuperare per la sfida di domenica contro l’Atalanta. Il tecnico dei nerazzurri si troverà ad affrontare un dubbio amletico: cambiare modulo o schierare al posto del belga Perisic (che ha giocato contro il Parma) o Pinamonti oppure far partire dal primo minuto Eriksen alle spalle di Lautaro.