News Milan – Pedullà a sorpresa: “Gazidis contro l’Arsenal, è partita la sfida!”

News Milan – Maldini beffa Marotta e Paratici

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Dominik Szoboszlai, calciatore ungherese, centrocampista del Salisburgo e della nazionale ungherese. Nato il 25 ottobre 2000, 1,86 m per 74 kg. Questa è la carta di identità di uno dei talenti più puri ed interessanti del calcio europeo e mondiale. La sua personalità va abbinata alla tecnica per un profilo di spessore europeo, giacchè pare pronto per le big da almeno un anno. Paolo Maldini coltiva ancora il desiderio di portarlo al Milan, dopo che già ai tempi di Boban in dirigenza i rossoneri erano stati vicini all’acquisti. I contatti sono in corso con gli agenti e il Salisburgo.

L’OPINIONE DI PEDULLA’ – Il giornalista ed esperto di mercato, Alfredo Pedullà, è stato ben chiaro. Il Milan è fortemente interessato. L’affare è possibile anche perché il club rossonero ha da tempo in mano l’accordo con il calciatore. Il problema è l’intesa con il Salisburgo e la concorrenza dell’Arsenal. Anche gli inglesi, infatti, stanno premendo sull’acceleratore per il 20enne. Ultimamente poi il Napoli di Rino Gattuso si è mosso per lui, con ADL che cerca un giovane delle sue caratteristiche.

IL SORPASSO DELL'ARSENAL – I 'Gunners' hanno rilanciato nelle ultime ore. Stando a quanto emerso infatti, hanno messo la freccia e sarebbero balzati in pole per l'acquisto del giovane centrocampista. La proposta sarebbe quella di un contratto fino al 2025 con ingaggio che difficilmente Maldini o De Laurentiis potrebbero avvicinare. Da trattare poi anche il club austriaco che per il suo talento chiede una cifra sui 25 milioni di euro. A tanto infatti ammonta attualmente la clausola rescissoria di Szoboszlai. Insomma, si attendono novità, ma il Milan ha tutta l'intenzione di non farsi sfuggire l'occasione.