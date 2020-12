News Milan – Bomba da Londra: “Maldini va a prendere un grande difensore!”

News Milan – Bomba da Londra: Maldini prende un grande difensore!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – E’ indubbiamente da incorniciare, sin qui, il campionato che sta disputando il Tottenham. La squadra di José Mourinho, contro la maggior parte dei pronostici di inizio stagione, è in piena lotta per il titolo. In Europa League il suo rendimento è meno brillante e non ha ancora chiuso il discorso qualificazione, ma gli basterà un punto giovedì sera in casa contro l’Anversa – con cui ha perso all’andata – per approdare ai sedicesimi di finale. Insomma, un’annata vissuta finora da grande protagonista. Inoltre, anche in chiave calciomercato, nella sessione invernale di gennaio, la società inglese potrebbe rivelarsi molto attiva. Anche per gli affari in uscita.

Chi infatti non sta particolarmente brillando è il difensore colombiano Davinson Sanchez. Classe 1996, gioca con la maglia degli Spurs dal 2017 e ha collezionato 83 presenze e un gol in Premier League. Con Mourinho al timone, però, Sanchez non sta trovando lo spazio che vorrebbe. Nonostante abbia totalizzato quattro presenze in campionato e altrettante in Europa League, al colombiano non è garantito il posto da titolare fisso all’interno della squadra londinese. Di conseguenza, non è da escludere il suo trasferimento nella prossima finestra di mercato. Stando a quel che riferisce l’autorevole tabloid britannico ‘The Sun’, il Milan starebbe monitorando molto attentamente questa situazione. La società meneghina è in cerca di un difensore per completare il proprio pacchetto arretrato a gennaio. Quello di Sanchez sembrerebbe essere un profilo gradito a Maldini e Massara.

L’ostacolo principale è indubbiamente il prezzo. Il Tottenham ha pagato Sanchez circa 46 milioni di euro nel 2017 per strapparlo all’Ajax, e vorrebbe monetizzare incassando dalla sua cessione una somma non dissimile. Il Milan, dal canto suo, non è assolutamente disposto a fare un simile investimento, ma un accordo si potrebbe trovare pensando non ad un affare a titolo definitivo, bensì in prestito. Infatti, qualora il club inglese aprisse alla formula del prestito con opzione di riscatto, l’operazione si potrebbe sbloccare. In questo scenario, la volontà del giocatore può essere decisiva. Qualora Sanchez premesse con insistenza per lasciare il Tottenham, il Milan sarebbe sicuramente agevolato per far decollare la trattativa. >>>Ed in queste ore i rossoneri cambiano i piani: tre grandi mosse per gennaio, Maldini è pronto a un grande mercato! <<<