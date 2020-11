Napoli-Milan, il peggiore in campo: Romagnoli può fare meglio

Napoli-Milan, il peggiore in campo è Romagnoli

MILANO – Il peggiore in campo fra i rossoneri della sfida tra Napoli e Milan, vinta 1 a 3 dalla squadra di Pioli, è Alessio Romagnoli. Il capitano rossonero, schierato centrale al fianco di Kjaer, ha disputato una prova tutto sommato buona, ma a lui va chiesto di più. In ritardo sul goal di Mertens, sembra abbastanza in affanno (nonostante riesca a cavarsela) in altre situazioni. Lo aspettiamo nella miglior condizione fisica e mentale possibile, poi valuteremo.