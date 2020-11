Napoli-Milan, il migliore in campo: Ibrahimovic pazzesco

Napoli-Milan, il migliore in campo è Ibrahimovic

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Napoli e Milan, vinta 1 a 3 dalla squadra di Pioli, è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha deciso la partita con altri due goal dei suoi: il primo con un colpo di testa dal limite dell’area straordinario per preparazione e realizzazione, il secondo con un colpo di coscia perfetto per tempismo e opportunismo. Per il resto, altra grande prova di sostanza in favore di un Milan che cresce sulle sue spalle.