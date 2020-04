Moggi convinto: “Ibrahimovic? Non tradirebbe mai il Milan”

Intervenuto alla trasmissione di 7 Gold Diretta Mercato Luciano Moggi ha parlato del futuro Zlatan Ibrahimovic.

Il manager partenopeo che lo svedese lo conosce bene avendolo portato in Italia nel 2004 alla Juve, si è detto convinto che nel cuore del gigante di Malmö ci sia soltanto un club.

“Ibra sta pensando seriamente solo a due ipotesi: restare al Milan oppure dire addio al calcio giocato. Lui vorrebbe vestire ancora la maglia rossonera, ma non dipende da lui”.

“Se la società decidesse di non confermarlo, pur di non tradire i rossoneri, direbbe basta al calcio giocato. Potrebbe intraprendere la carriera di procuratore sportivo lavorando insieme al potente agente Mino Raiola”, ha aggiunto avallando tra l’altro un’ipotesi non esclusa dallo stesso 38enne mercoledì scorso in un’intervista allo Svenska Dagbladet. “Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane. Lui vuole solo il Milan”.