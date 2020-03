Mirabelli: “Maldini dirigente? Come un medico senza scuola”

Il responsabile dell’area tecnica del Milan in epoca Li Yonghong Massimiliano Mirabelli è entrato a gamba tesa nei confronti di Paolo Maldini, a rischio licenziamento come il collega Zvonimir Boban, dopo i dissapori con la proprietà Elliot e il CEO Ivan Gazidis.

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il 50enne ha attaccato: “Da calciatore è stato un grandissimo campione, ma bisognerebbe chiedergli cosa abbia fatto per diventare un dirigente. È come un medico che non ha fatto la scuola elementare”.