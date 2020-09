Milan, Pobega in prestito

MILANO – Considerando l’acquisto di Tonali, l’attuale permanenza di Krunic e il possibile arrivo di un altro centrocampista, il Milan ha deciso di cedere in prestito Tommaso Pobega. Il classe 1999, tornato in rossonero quest’estate dopo l’ottima stagione in Serie B al Pordenone, andrà a farsi le ossa a La Spezia, in modo da fare esperienza e trovare maggiore continuità anche in Serie A. Per l’ufficialità è ormai questione di ore.