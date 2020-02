Milan, verso il derby: Ibrahimovic ci sarà

Milan, Ibrahimovic recuperato

MILANO – Problema praticamente risolto: il Milan recupererà Zlatan Ibrahimovic per il derby contro l’Inter, valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A ed in programma domenica 9 febbraio alle 20:45 a San Siro.

Dopo l'influenza e il leggero affaticamento al polpaccio subito nella scorsa settimana, che ha fatto saltare allo svedese la sfida contro il Verona, Pioli potrà di nuovo contare sul suo fuoriclasse anche perché, con lui, il Milan è tutta un'altra cosa; in tanti, per l'appunto, parlano già di "ibradipendenza": domenica contro il Verona, si è visto un Milan più spento senza Ibra, il quale, in un solo mese, ha cambiato la squadra rossonera.