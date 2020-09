Milan, urge un difensore: Maldini tratta per Ajer e Fofana

Milan, urge un difensore

MILANO – Milenkovic resta molto complicato e, sopratutto, molto costoso. Il Milan, però, ha urgenza di acquistare un nuovo difensore centrale e per questo motivo Paolo Maldini sta seguendo con più determinazione due profili.

Si tratta, secondo quanto riportato da Tuttosport, di Ajer del Celtic e Fofana del Saint Etienne. Per quanto riguarda il classe 1998 norvegese, il club scozzese vuole almeno 20 milioni di euro garantiti per lasciarlo partire, mentre il Milan è più propenso a chiudere l’affare in prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Per Fofana, invece, i contatti tra i dirigenti milanisti e gli agenti del giocatori non si sono mai fermati e si punta ad abbassare la richiesta dei francesi.