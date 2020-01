Milan, ufficializzato Begovic: il comunicato

MILANO – Sono arrivate le firme sui contratti di Pepe Reina e Asmir Begovic. Il portiere spagnolo si trasferirà in prestito all’Aston Villa fino a fine stagione. Stesso contratto per il bosniaco che arriva in rossonero dal Bornemouth, con l’ufficialità che ci è appena giunta tramite un comunicato ufficiale sul sito del Milan. Questo il comunicato:

AC Milan comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, dall’AFC Bournemouth, le prestazioni sportive del portiere Asmir Begović. Il portiere bosniaco ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2020. Asmir Begović, nato a Trebinje (Bosnia-Erzegovina) il 20 giugno 1987, è cresciuto nel settore giovanile del Portsmouth FC. In carriera ha vestito anche le maglie di RAA Louviéroise, Macclesfield Town FC, AFC Bournemouth, Yeovil Town FC, Ipswich Town FC, Stoke City FC, Chelsea FC e Qarabag FK. Ha debuttato con la Nazionale Bosniaca nel 2009, totalizzando ad oggi 62 presenze, 5 delle quali da capitano. Ha collezionato, sempre con la Nazionale Bosniaca, 3 presenze nella “World Cup” del 2014 disputata in Brasile. Begović si unirà ai nuovi compagni di squadra domani 14 gennaio e giovedì 16 gennaio si terrà la conferenza stampa di presentazione, con diretta televisiva sul Club Channel “Milan TV” e sulla App Ufficiale AC Milan. Benvenuto Asmir!

