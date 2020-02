MILANO – Stando a quanto riporta Loïc Tanzi, giornalista di RMC Sport, il Milan ha ceduto in prestito il terzino francese Leroy Abanda al Neuchâtel Xamax, squadra del massimo campionato svizzero. la formula utilizzata per il suo trasferimento temporaneo è quella del prestito secco. Il terzino sinistro classe 2000 ha messo insieme solamente 3 presenze nell’annata 2019/2020, caratterizzata anche da un infortunio a una caviglia che lo ha in parte condizionato.