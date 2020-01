Milan-Udinese, Massara: “Mercato? Non faremo altro, ma se…”

Milan, parla Massara

MILANO – Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, si è così espresso a DAZN nel pre Milan-Udinese: “Sentiamo la vicinanza dei tifosi, ci aiutano e spingono la squadra. Sentiamo il loro calore e siamo convinti che possano dare un grande impulso per la nostra stagione. Mercato? Al momento non sono previsti ulteriori movimenti, ma se si presenteranno delle opportunità ci faremo trovare pronti”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live