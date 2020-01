Milan-Udinese, Leao: “Dobbiamo segnare subito, con Ibrahimovic…”

Milan-Udinese, parla Leao

MILANO – Rafael Leao, attaccante rossonero, si è così espresso a MilanTV nel pre Milan-Udinese: “Siamo pronti per ottenere altri tre punti nella nostra casa, davanti ai nostri tifosi. Sopratutto per loro. Dobbiamo cercare di segnare subito nel primo tempo per mettergli pressione. Ibrahimovic? Ci stiamo allenando insieme, mi sta dando molti consigli. Nell’ultimo match abbiamo segnato entrambi e stiamo crescendo tanto”. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live