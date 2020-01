Milan-Udinese, il peggiore in campo: Kessie dominato

Milan-Udinese, il peggiore in campo è Kessie

MILANO – Il peggiore in campo di Milan-Udinese fra i rossoneri è Franck Kessie. L'ivoriano, schierato come mediano al fianco di Bennacer nel 4-4-2 rossonero, non ha confermato la buona prova disputata contro il Cagliari e ha sofferto tantissimo i dirimpettai friulani. Dominato in lungo e in largo da Fofana sul piano fisico, ha anche sbagliato tanto sul piano tecnico, non aiutando il compagno di reparto algerino.