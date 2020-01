Milan-Udinese, il migliore in campo: Rebic uomo della svolta

Milan-Udinese, il migliore in campo è Rebic

MILANO – Il migliore in campo di Milan-Udinese fra i rossoneri è Ante Rebic. L’attaccante croato, entrato a inizio ripresa al posto di uno spento Bonaventura e schierato come esterno a sinistra del 4-4-2 rossonero, è stato l’uomo della svolta. Suo il goal lampo per il pareggio, suo il goal vittoria al 93esimo, ai quali si aggiungono alcuni strappi interessanti sulla fascia. “Ha svoltato da solo dopo Natale” ha detto Pioli: che ora Rebic faccia svoltare anche il Milan? CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live