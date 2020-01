Milan, tre squadre interessate a Suso: gli aggiornamenti

Milan, le ultime su Suso

MILANO – Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ci sarebbero due squadre interessate a Suso: Atletico Madrid e Siviglia; per ora non ci sarebbero state offerte concrete, ma la cosa certa è che l'attaccante spagnolo è in vendita già in questa sessione di mercato di gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, sull'8 rossonero ci sarebbe anche l'interesse del Lipsia. Il Milan chiede 25 milioni di euro.