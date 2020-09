Milan, trattativa con Ramadani per Nastasic: la strategia rossonera

Milan, piace Nastasic

MILANO – Gianluca Di Marzio, esperto di. mercato della squadra di SkySport, si è così espresso durante la trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’ su Matja Nastasic, obiettivo del Milan per la difesa: “Abbiamo avuto delle conferme su Nastasic in orbita Milan. I rossoneri vorrebbero il giocatore in prestito, stanno ragionando sulle soluzioni con l’agente Fali Ramadani, che in questo momento si trova a Milano. Se la società deciderà di andare su profili giovani, potrebbe anche acquistare un difensore a titolo definitivo“.