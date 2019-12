Milan, trattativa con Raiola per Donnarumma: gli aggiornamenti

Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

MILANO – “Speriamo di trovare un accordo con Gigio, la nostra intenzione è questa”; parole di Zvonimir Boban, CEO rossonero, sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Donnarumma, in scadenza nel 2021. La dirigenza del club di via Aldo Rossi, infatti, è in contatto costante con Mino Raiola, procuratore del portiere classe 1999 e, secondo le ultime indiscrezioni, le parti sono disposte a prolungare la durata del contratto; l’ostacolo lo si ritrova nel fatto che Raiola chiede un aumento cospicuo dell’ingaggio, ma il Milan non può appesantire ulteriormente il bilancio. Ovviamente, un eventuale qualificazione del Milan in Champions League faciliterebbe il tutto, con un campione come Donnarumma destinato a quei grandi palcoscenici. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live