Milan-Torino, i convocati di Pioli: out Calhanoglu

Milan-Torino, i convocati di Pioli

MILANO – La lista dei convocati del Milan per la sfida contro il Torino, valida per la 24esima giornata del campionato di Serie A ed in programma questa sera alle 20:45 a San Siro:

PORTIERI

Begović, A. Donnarumma, G. Donnarumma.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Bonaventura, Brescianini, Kessie, Paquetá, Saelemaekers.

ATTACCANTI

Castillejo, Ibrahimović, Leão, Maldini, Rebić.

