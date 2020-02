Milan-Torino, arbitra Fabbri: la designazione completa

MILANO – Sarà Michel Fabbri di Ravenna l’arbitro della sfida tra Milan e Torino, valida per la 24esima giornata di Serie A ed in programma lunedì alle 20:45 a San Siro. Il fischietto romagnolo era direttore di gara di Juventus-Milan della passata stagione, passato alla storia per il rigore non concesso al Milan, dopo consulto VAR, per fallo di mano in area di Alex Sandro su cross di Calhanoglu.

MILAN – TORINO Lunedì 17/02 h. 20.45

FABBRI

SCHENONE – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: LA PENNA

AVAR: PERETTI

